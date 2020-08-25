Şişli'de bankadan 500 bin TL çeken kadın gasp edildi

İSTANBUL Şişli'de bankadan 500 bin TL çeken Günnur A'nın, gasp edildiği iddia edildi. Aracına doğru yöneldiği sırada takip edilen kadın, şüpheli şahıs tarafından saldırıya uğradı. Kadını yaralayan gasp şüphelisi para dolu çantayla kayıplara karıştı. Polis çalışmasını sürdürüyor.

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Olay, Şişli Ortaklar Caddesi'nin paralelinde bulunan Ruhi Sarılap Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre; çevredeki bir bankadan 500 bin lira çeken Günnur A. isimli kadın ara sokağa bıraktığı aracına doğru yürümeye başladı.

Takip edildiğinden habersiz şekilde aracına yönelen Günnur A.’ya yanaşan gaspçı çantayı alarak kaçmaya çalıştı. Gaspçıya direnen genç kadın çığlık atarak çevredekilerden yardım istedi. Çığlık atması üzerine kadını darp ederek yaralayan gaspçı, içerisinde yarım milyon bulunan çantayla yaya şekilde kaçmaya başladı.

Polis güvenlik kameralarını incelemeye aldı

Yere savrulan kadın ara sokakta kimsenin kendisini duymadığını görünce polisi arayarak kendi imkanlarıyla hastaneye gitmeye çalıştı. İhbar üzerine polis ekipleri olay yerine gelerek çalışma başlattı. Çevrede güvenlik kamerası bakan polis ekipleri kaçan gaspçının yakalanması için çalışma başlattı.