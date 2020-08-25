Gaziantep’te 900 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu! 12 saat sürecek
GAZİANTEP’te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon başlatıldı. 900 polisin katıldığı hava destekli operasyonun 12 saat sürmesi planlanıyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, aralarında özel harekat polislerinin de olduğu 900 polisin katılımıyla, Bey, Hacıbaba, Nurtepe, Beydilli ve Düztepe Mahallelerinde uyuşturucu ticareti yapıldığı belirlenen adreslere operasyon yapıldı.
20 adrese baskında 2 kilo esrar ve dahası ele geçirildi
Operasyonun ilk iki saatlik bölümünde, 20 adrese yapılan baskında 2 kilo esrar, 1 kilo metamfetamin 350 adet uyuşturucu hap ve 4 tabanca ele geçirildi.
Mahallelerdeki cadde ve sokak girişleri zırhlı araçlar ve özel harekat polisleri tarafından tutulurken, çevrede geniş güvenlik tedbirleri alındı. Hava destekli operasyonda, baskın yapılan adreslerdeki bazı şüpheliler gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ise kentte operasyonlarla eş zamanlı olarak yapılan trafik denetimlerine katıldı.