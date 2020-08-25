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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

İnternet hızında rekor! 1500 filmi 1 saniyede indirebiliyor

İNGİLTERE Londra Üniversitesi Akademisi'ndeki bir araştırma ekibi, saniyede 178 terabitlik internet hızına ulaşarak rekor kırdı.

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Londra Üniversitesi Akademisi'nde (UCL) görev alan araştırmacıları internet hızında yeni bir rekora imza attı.  
  
Science Alert'ta yer alan habere göre, ekip deney kapsamında 178 terabit (Tbps) hızına ulaşmayı başardı. Aynı habere göre, ekip hız rekoru kırmak için verileri optik fiberlerde kullanılandan çok daha geniş bir dalga boyunda göndererek elde etti.  
  
Söz konusu hız bir kullanıcının 4K kalitesinde 1500 tane filmi bir saniyede indirmesine yetecek seviyede. 
  
Birkaç ay önce Avustralyalı araştırmacılar en fazla 44 Tb/s hıza ulaşmışlardı. 

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