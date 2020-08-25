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Fenerbahçe, Enner Valencia ile her konuda anlaşma sağladı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Tigres forması giyen golcü oyuncu Enner Valencia ile her konuda anlaştı. Sarı lacivertlilerin transferini bitirdiği öne sürülen Ekvadorlu futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a geleceği ifade edildi.

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Fenerbahçe, yeni sezon için kadro çalışmalarını sürdürüyor. 2020/21 sezonu öncesinde transfer bombalarını arka arka patlayan sarı lacivertliler forvet transferinde de sona geldi.

Fenerbahçe'nin Tigres'te ter döken Enner Valencia ile her konuda anlaşma sağladığı öne sürüldü. TRT Spor'un haberinde 30 yaşındaki futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'a geleceği de belirtildi.

Valencıa'nın menajeri Türk
2017 yılında Meksika ekiplerirnden Tigres'e transfer olan 30 yaşındaki santrforun bonservisi elinde bulunuyor. Ekvadorlu yıldızın menajerliğini ise Ahmet Bulut yapıyor.

29 maçta 2 gol attı
Enner Valencia geçen sezon 29 maçta forma giyerken 2 gol 5 asistlik performans sergiledi.

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