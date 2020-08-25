Messi Barcelona'ya veda ediyor

İspanya devi Barcelona'da geleceği belirsizliğini koruyan Lionel Messi'nin kararını verdiği iddia edildi.

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Barcelona'da karmakarışık bir hal alan Lionel Messi'nin geleceğiyle ilgili çok sıcak bir haber daha geldi.

Cuatro, Arjantinli yıldızın ayrılık kararını verdiğini ve önümüzdeki saatlerde resmi açıklamanın yapılacağını duyurdu.

Messi'nin, yeni teknik direktör Ronal Koeman ile yaptığı toplantıda aldığı cevaplardan memnun olmadığı ve değişim istediği vurgulandı.

Koeman'ın, Messi'ye takımın bütünlüğüne önem vereceğini ve herhangi bir esneklik sağlamayacağını ilettiği kaydedildi.

Son iddia: Manchester Unıted

Öte yandan İngiliz devi Manchester United'ın, Messi'yi kadrosuna katabilmek için girişimlere başladığı bilgisi de paylaşıldı.

Messi'nin peşinde daha önce Manchester City, Inter ve Juventus'un olduğu yazılmıştı.

Ayrılık kararının arkası

Neymar'ın Barcelona'dan PSG'ye transferini ilk açıklayan gazeteci olan ve geçtiğimiz günlerde Messi'nin de ayrılmak istediğini belirten gazeteci Marcelo Bechler, haberinin arka planını anlatmıştı.

Messi'nin tutulmayan sözler nedeniyle ayrılacağını kaydeden gazeteci, "Sezon başında önemli olanın büyük bir sözleşme ya da para değil, güçlü bir proje olduğunu söyledi. Ve hiçbir kupa kazanılamamasının, Bayern Yenilmesinin ardından, 3-4 yıl daha oynayabileceğini ve Barça'ya yardım edebileceğinin farkında ancak onların kendisine yardım edemeyeceğini anladı. Messi her zaman Barcelona'yı düşündü ancak şimdi Barcelona olmadan da başka bir şeyler olabileceğini düşünüyor. Yeni bir adım atıp, Barcelona olmadan kazanmak isteyebilir." dedi.

Arjantinli yıldızın yeni bir proje aradığını belirten Bechler, "Yönetime sinirli ve hayal kırıklığı yaşıyor ve şu anda ayrılmak istiyor. Barcelona da karamsar çünkü net bir proje sunamıyorlar ve bu yüzden Messi'ye yardım da edemiyorlar. Başka bir proje bulduğunda ayrılma ihtimali çok yüksek. Neresi olur, hangi kulübe gider bilmiyorum ancak bu böyle. Bu ekonomik şartlarda 700 milyon euro ödemek zor ancak Barcelona'nın da mutsuz bir Messi'yi tutmak istemeyeceğini sanıyorum. Messi'nin onlara verdiklerinden sonra, bir tutsak istemezler." ifadelerini kullandı.