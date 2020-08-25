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Şırnak'ta 2 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, biri İnterpol'ün kırmızı bültenle aradığı iki teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylelikle ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 139’a yükseldi.

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ŞIRNAK'ta biri İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan iki terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları neticesinde; 2 bölücü terör örgütü mensubu daha bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğu açıklandı.

Son olarak Irak'ta faaliyet gösterdiği öğrenilen örgüt mensuplarından birinin İnterpol tarafından kırmızı bülten ile uluslararası seviyede arandığı belirlendi.

2 örgüt mensubunun teslim olmasıyla birlikte 1 Ocak’tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 139’a yükseldi."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur

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