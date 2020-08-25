Davutoğlu'nun 'doğal gaz rezervi' açıklaması büyük tartışma yaratacak

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Karadeniz'de bulunan doğal gaza ilişkin tartışma yaratacak ifadeler kullandı. "Ekonomiyi batıran bakanı kurtarma programı gerçekleştirildi" diyen Davutoğlu, "Rezervle ilgili sorulara net cevaplar verilemedi" ifadelerini kullandı.

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Davutoğlu, partisinin Tekirdağ İl Kongresi’nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin ağır bir ekonomik krizden geçtiğini vurgulayan Davutoğlu, iktidarın herkesin parmakla gösterdiği ekonomik bir başarıyı acınası hale getirdiğini savundu.

Herkesin döviz ve altın fiyatlarını düşündüğünü belirten Davutoğlu, şunları kaydetti: Onların sizle bir işi yok, onların işi para simsarlarıyla. Onların çiftçiyle, üretici ile bir ilgisi yok, onların işi kolay yoldan para kazanmayı marifet bilenlerle. Onlar sizin sofranıza oturmaz, onlar izole mekanlarda, para babalarıyla devletin yani bizim sizin kesenizden verdikleri garantilerle daha çok nasıl kazanırım pazarlığını yaparlar. Onları bildiği tek şey kağıt üzerinde yaptıkları oyunlarla yatalak hastayı turp gibi göstermeye çalışmak.

"Rezervle ilgili sorulara net cevaplar verilemedi"

Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Davutoğlu, bu gelişmeyi parti olarak desteklediklerini açıkladı. Parti olarak çalışma başlattıklarını belirten Davutoğlu, iktidarın rezervle ilgili sorulara net cevap vermediklerini de vurguladı.

Davutoğlu, gerçek rezerv konusunda bilgilerin bilimsel bir şeffaflık içinde açıklanması gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

Halkımızın yükseltilen beklentileri karşılıksız çıkmamalı ve güven kaybına sebebiyet verilmemelidir. Daha önce bulunduğu söylenen ancak arkası gelmeyen bir vaade dönüşmemelidir.

Sorular yöneltti

Bu rezervin verimlilik oranı nedir? Çıkacak gaz LNG’ye dönüştürebilir mi? Üretim planlaması nedir? Karadan 700 km uzaklıkta ve 2000 metre derinlikte bir alanda çalışmanın zorluğu ve şu ana kadar Rusya dahil Karadeniz’de böyle bir çalışmanın yapılmamış olması da göz önünde bulundurularak gerçekçi bir üretim planlamasına sahip misiniz? 2023’e nasıl yetiştireceksiniz? Üretim için kaç kuyu açacaksınız? Termojenik değil Tuna’dan gelen Biyojenik kökenli birikime dayalı gaz niteliğinde olan bu rezervin gerçek verimliliği nedir? Uluslararası şirketlerle çalışacak mısınız? Toplamı bizim şu anda kullandığımız doğalgaz fiyatına göre 65 milyar dolar olduğu belirtilen ve sadece rezervin yedi yıllık ihtiyacımızı bir rezervin Türkiye’nin ve dünyanın eksenini değiştireceği iddiasına nasıl ulaştınız? Bu rakamların ortalamasını alırsanız sizin ekonomi politikalarınızın yol açtığı 40 milyar dolarlık Merkez Bankasının bilanço döviz pozisyon açığını ancak karşılarken dünya dengelerini nasıl değiştirecek?

Ekonomiyi batıran bir bakanı kurtarmaya ayarlanmış bir program gerçekleştirildi.

Bulunan rezervin tanıtımına ilişkin açıklamalarda bulunan Davutoğlu, "Gerçekten çok algıya, uzun vadeli bilimsel ve stratejik bir yaklaşımdan çok günü kurtarmaya ve en üzücüsü de milli çıkardan çok ekonomimizi batıran bir bakanı kurtarmaya ve onu iktidar partisinin liderliğine hazırlamaya ayarlanmış bir program gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

"Anladık ki bu doğal gaz işini de ciddiyetle konuşmak imkânsız"

Cumhurbaşkanı ve iktidarın istediği bakanı öne çıkarabileceğini fakat milletin gelecek ümitlerinin kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Davutoğlu şöyle devam etti:

Bugün Türkiye’yi bu dar boğaza sokan ne kadar liyakat ve ehliyet yoksunlarını ararsanız hemen kameraların olduğu yere bakın. Hazine ve Maliye Bakanı baş aktör olarak orada. Enerji bakanından ve hatta Cumhurbaşkanından rol çalma peşinde. Elbette tedirgin olduk. Nasıl olmayalım? Daha geçenlerde dolar yükselince "bizim dolarla ne işimiz var" diyen bir ekonomi bakanından bahsediyoruz. "Dolarla ne işimiz var", "dolarla mı maaş alıyorsunuz", "dolar borcunuz mu var" diyen bir ekonomi bakanına mahkûm ettiler ülkeyi. Ardından yapılan açıklamalarla anladık ki bu doğal gaz işini de ciddiyetle konuşmak imkânsız.

Çocuksu ve inanılmaz abartılı ciddiyetsiz bir eksene çekiyorsunuz.

Allah aşkına, bu güzel müjdeyi niçin çocuksu ve inanılmaz abartılı ciddiyetsiz bir eksene çekiyorsunuz. Doğal gaz müjdesini niye milletin gönlünde hiçbir yer edinemeyen başarısız, ciddiyetsiz bir muhterisin ihtiraslarına malzeme kılıyorsunuz. Ama maalesef liyakat ve ciddiyet kaybolunca ortaya çıkan manzara bu oluyor. Demek ki, o kaynaktan elde edilecek gelirle liyakatsiz ve ihtiraslı bakanın açıklarını kapayacaksınız.

"Ülkemiz bugün beş büyük açık veriyor"

İktidarın ekonomi yönetiminde başarısız olduğunu belirten Davutoğlu, şöyle devam etti:

Ülkemiz bugün beş büyük açık veriyor. Cari açık, bütçe açığı, tasarruf açığı veriyoruz. Bunun yanında demokrasi açığı veriyoruz, liyakat açığı da veriyoruz. Bir ülke demokrasisi açık verdiğinde en başta ekonomi olmak üzere bütün ülke hastalanır. Bir ülke liyakat açığı verdiğinde; akıl, basiret, ciddiyet ve kural ortadan kalkar, keyfilik, akraba kayırmacılığı, yolsuzluk ve sorumsuzluk zirve yapar

Gelecek Partisi olarak kadrolarına güvendiklerini vurgulayan Davutoğlu, Türkiye’nin çözülmeyecek sorunu olmadığını, sorunları çözemeyen bir iktidar olduğunu belirtti.