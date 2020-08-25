İzmir'de üvey baba vahşeti! İki kardeşe keser sapıyla işkence etti tutuklandı

Foça'da şiddet gördüğü iddia edilen 14 yaşındaki İ.B.G. ve 7 yaşındaki kardeşi S.B.G., jandarma tarafından kurtarılırken, anne Canan G. (33) ile dini nikah ile birlikte yaşadığı Muhittin Öztürk (47) gözaltına alındı. İ.B.G.'nin ifadesinde anneleri evde yokken kendilerine kötü muamelede bulunup, keser sapı ve sopa ile dövdüğünü ileri sürdüğü üvey baba Muhittin Ö., tutuklandı. Kızlarını Muhittin Öztürk'ün değil kendisinin dövdüğünü söyleyen Canan G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.