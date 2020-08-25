İzmir'de üvey baba vahşeti! İki kardeşe keser sapıyla işkence etti tutuklandı
İZMİR'in Foça ilçesinde, üvey baba Muhittin Öztürk (47) üvey çocukları 14 yaşındaki İ.B.G. ve 7 yaşındaki kardeşi S.B.G'yi keser sapıyla dövdü. Üvey babanın işkencesini komşular ihbar etti. Jandarma çocukları kurtardı. Anne Canan G. (33), dini nikahlı eşini kurtarmak için "ben dövdüm" dedi. Ancak cani üvey babayı kurtaramadı.
Foça'da şiddet gördüğü iddia edilen 14 yaşındaki İ.B.G. ve 7 yaşındaki kardeşi S.B.G., jandarma tarafından kurtarılırken, anne Canan G. (33) ile dini nikah ile birlikte yaşadığı Muhittin Öztürk (47) gözaltına alındı. İ.B.G.'nin ifadesinde anneleri evde yokken kendilerine kötü muamelede bulunup, keser sapı ve sopa ile dövdüğünü ileri sürdüğü üvey baba Muhittin Ö., tutuklandı. Kızlarını Muhittin Öztürk'ün değil kendisinin dövdüğünü söyleyen Canan G. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bir kamu kurumunda temizlik işçisi olarak çalışan, 2 kız çocuk annesi Canan G., özel bir işletmede işçi olarak çalışan 13 yıllık eşi Kenan G.'den geçen yıl ayrıldı. Çift, geçen ocak ayında ise boşandı. Mahkeme, çocukların velayetini annelerine verdi.
İddiaya göre, boşanmasının ardından Canan G.'nin çocukları ile yaşadığı Yenibağarası Mahallesi'ndeki eve, bir süre önce çevresine 'dini nikahlı eşim' diye tanıttığı Muhittin Öztürk taşındı.
Canan G.'nin evinden 22 Ağustos'ta, gece saatlerinde gelen gürültülerden, çocukların dövüldüğünü fark eden komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Eve gelen jandarma ekipleri, vücutlarında yara ve darp izleri bulunan İ.B.G. ve kardeşi S.B.G.'yi kurtardı.