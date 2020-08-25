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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (25 Ağustos 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6163'e çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 261.194'e yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında yeni vaka sayısındaki artışa da dikkat çekti.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 24 kişi daha hayatını kaybetti.

Günlük iyileşen hasta sayısı 811 oldu
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 811 hastanın daha taburcu olmasıyla, toplam iyileşen hasta sayısı 238 bin 795'e yükseldi. Toplam test sayısı 6 milyon 521 bin 640, ağır hasta sayısı 811, hastalarda zatürre oranı yüzde 7,4 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Bugün toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1.500’den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak'' ifadelerini kullandı

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TÜRKİYE'DE DÜNKÜ KORONA VERİLERİ ŞÖYLEYDİ

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