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MSB'den açıklama: Libya'da bir asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Trablus/Libya'da görevi sırasında rahatsızlanan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz'ın, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.

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MSB'den yapılan açıklamada, "Trablus/Libya'da 25 Ağustos 2020 tarihinde bir kahraman silah arkadaşımız görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi. 

Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı 
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'da şehit olan Hava Savunma Uzman Çavuş Bilal Yılmaz için başsağlığı mesajı yayımladı. Akar mesajında, "Silah arkadaşımız, 25 Ağustos 2020 tarihinde Trablus/Libya'da, görevi esnasında rahatsızlanmış, derhal hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi. 

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