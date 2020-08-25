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İzmir'deki BMC fabrikasında koronavirüs nedeniyle üretime ara verildi

İZMİR Pınarbaşı’nda bulunan ve 3 bin işçinin çalıştığı BMC Otomotiv fabrikasında Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle üretime 1 hafta ara verildi.

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İzmir Pınarbaşı’nda bulunan ve 3 bin işçinin çalıştığı BMC Otomotiv’de geçen hafta 12 olan pozitif vaka sayısının 70’i bulduğu iddia edildi. Vakalarının artması nedeniyle üretime 1 hafta ara verildi. Türk Metal İzmir Şube Başkanı Mürsel Öcal, üretime tedbir amaçlı ara verildiğini söyledi.

Öcal yaptığı açıklamada, “Net bir sayı yok. Çünkü ilk teste pozitif çıkan ikinci testte negatif çıkabiliyor. Hastanede yatan bir işçi yok, hepsi evlerinde karantinadalar. Sabah fabrika yönetim kurulu toplantısı yapıldı, orada da görüştük, tedbir amaçlı üretim bir hafta duracak. Fabrikadaki işçilerin tamamına test yapılacak sıkıntı yaşanmasın diye. Pozitif olmayanlarla 1 hafta sonra üretim yavaş yavaş başlayacak” dedi.

Daha önce BMC'ye rağmen Türk Metal kabul etmemişti

Geçen hafta Türk Metal İzmir Şube Başkanı Mürsel Öcal BMC’de vaka olduğunu kabul etmemiş, “Başka fabrikalarda çok az üyemiz enfekte oldu. Ancak koca İzmir’de bile sayı 12 değil. İzmir’de fabrikalar en güvenilir yerler” demişti. Öcal’ın açıklamaları işçiler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

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