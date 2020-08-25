Bakan Albayrak: Yeni müjdeler vereceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2023 öncesi madencilik alanında yeni müjdeler vereceklerini söyledi. Albayrak, doğalgaz için verilen tarihin ise gerçekçi olduğunu anlattı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, doğalgazın çıkarılması için konulan 2023 tarihinin gerçekçi olduğunu söyledi. Keşifle birlikte Türkiye'nin dünya üreticisi haline geleceğini belirten Albayrak, muhalefetin tutumunu eleştirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, NTV canlı yayınında Seda Öğretir yönetiminde Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu ile Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin sorularını yanıtlıyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

"Tarihi ve çok önemli bir dönemde bu yayın gerçekleşiyor. Türkiye'nin enerjideki bağımsızlığını başlattık. Bunun meyvelerinden en önemlisini cuma günü aldık.Türkiye'nin tamamında bu müjde büyük hava yarattı.

Bulunan kuyunun yanında iki katman daha var. Yüzde 30'luk bir pazarlık avantajı sağlayacağız.

"2023 hedefi gerçekçi bir süredir"

TPAO bugünkü kapasitesiytle bu gazı oradan çıkararak onu işleyecek sermayaye sahiptir. Doğalgazın çıkışı olarak en hızlı sürede 2023 olarak belirttik. TPAO en hızlı şekilde çıkaracak yapıya sahip. 2023 hedefi gerçekçi bir süredir. Akdeniz'e göre daha yumuşak bir zemin çıktı. Çok düşük maliyetle çıkarılacak. Türkiye TPAO bu sahayı kendi işletip kendi çıkaracak.

Kendi altyapımızla, kendi mühendislerimizle bunu sisteme katacağız. Konuşulan rakamların altında çıkaracağız doğalgazı.

"İki katman daha var"

Dünyadaki en son teknolojiye sahip bir TAPO var sahada. Bu daha başlangıç. Altında potansiyeli olan 2 katman daha var. 5-6 bin kilometrelik bir alanda yeni bakılacak alanlar var. Karadeniz'de başka alanlar var, Akdeniz'deki aramalarımız var. Türkiye yeni bir süreci başlattı. Türkiye maddi ve manevi olarak bir duvarı yıktı.

Bir büyük sürpriz önümüzdeki yıllarda madencilik alanında da gelecek. Bu biraz daha uzun soluklu, tohumlarını ektik, ondan da çınarlar çıkacak.



Türkiye'yi enerji üreticiler ligine çıkaran bir keşiftir. Zihinsel bir devrim yaptık. Bu keşif Türkiye'yi dünya üreticisi haline getirecek.

Keşif doğalgazı dışarıdan daha ucuz almamızı sağlayacak. Bizlerin yıllardır işbirliği yaptığı ülkeler, Rusya, İrandır. Bu yeni dönem Türkiye açısından, bu ülkelerde yeni işbirliklerinin doğurabileceği bir süreci başlatıyor. Belki üretici ülke olarak farklı işbirlikleri yapacağız. Rusya ile en zor dönemimizde bile bizi yarı yolda bırakmadı. Teknik dönemde zorda kaldığımız da bile tedarikte zorlamadı. Bu açıdan ben yine ülkemizin, paydaşlarımızın menfaatine yeni bir sürecin doğacağını söyleyebilirim.

Doğalgazı çok düşük maliyetle çıkaracağız. Bu indirim olarak halkımıza da yansıyacak.

Bir sürprizin müjdesini daha verdi

Bir büyük sürpriz önümüzdeki yıllarda madencilik alanında da gelecek. Bu biraz daha uzun soluklu, tohumlarını ektik, ondan da çınarlar çıkacak.

Kesinlikle doğalgaz keşfi faturalara yansıyacak. Aynı zamanda sanayicimizin kullandığı elektrik faturalarına da yansıyacak. 2023'ten önce yansıması için çalışıyoruz. Belki 2023'ten önce de müjdelerle gelebiliriz.

Çıkaracağımız bu doğalgazı elektrik üretiminde de kullanılarak, daha ucuz elektrik sağlayabileceğiz.

Doğalgaz ve elektrik faturalarına indirim olarak yansıyacak. Bunu 2023'e yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Türkiye'deki 3 muhalefet partisinin konuşmalarını yazan aynı akıl. Muhalefet açısından çok tramvatik bir durum var. Muhalefet için bazen üzülüyorum.

Albayrak'a yönelik eleştiriler

Benim kadar saldırıya uğrayan bir bakan arkadaşımız yoktur. Bana nasıl etkisi var biliyor musunuz. Çok büyük enerji veriyor. Çok doğru şeyler yapıyor ki birileri rahatsız oluyor.

Bu ülkenin en ama en bahtsız olduğu nokta muhalefet. Eğitimli kesim üzerinden öyle bir beyin yıkama var ki gerçekleri görememe. 83 milyonun bu haberden mutlu olmasına üzülen böyle bir muhalefet var mı? Türkiye'deki 3 muhalefet partisinin konuşmalarını yazan aynı akıl. Muhalefet açısından çok tramvatik bir durum var. Muhalefet için bazen üzülüyorum.

Yeni halka arzlar

Bu son süreç TPAO ve BOTAŞ'ı farklı bir lige çıkaracak. Bu keşiflerle birlikte bu iki şirketin halka arz sürecinin önü açılacak."