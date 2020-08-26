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Düğünde istek parça kavgası! Sandalyeler havada uçuştu

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde bir düğünde istek şarkı nedeniyle çıkan kavgada iki grup birbirine girdi. Kavgada sandalyeler havada uçuştu.

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Yazlık düğün salonunda meydana gelen olayda iddiaya göre düğüne gelen iki grup arasında istek şarkısı tartışması yaşandı.

Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda iki grup sandalyelerle birbirlerine saldırdı. Düğüne gelenler korku dolu anlar yaşayıp kaçarken kavga salonun dışına taştı. Bir kişinin yaralandığı olayda kavga uzun süre devam etti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ve İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin gelmesiyle son bulan kavga ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

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