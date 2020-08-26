BIST 1.092
DOLAR 7,40
EURO 8,74
ALTIN 456,38
HABER /  YEREL

Bursa'da 'Fırtına-16' operasyonunda 100 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı

BURSA’da Fırtına-16 (F-16) adı verilen uyuşturucu operasyonunda kovalamaca sonucu yakalanan otomobilde yapılan aramada, aracın çeşitli yerlerine gizlenmiş halde yaklaşık 100 bin captagon hap ve 12 kilogram plaka esrar ele geçirildi.

Abone ol

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlü ekipleri uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen istihbarat çalışmalarında, yurt dışından kaçak yollarla Türkiye’ye sokulan uyuşturucu maddenin Bursa’ya getirileceği bilgisini aldı.

Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, tespit ettikleri otomobili yakalamak için harekete geçti. Fırtına-16 adı verilen operasyonda şüpheli otomobil, yaşanan kovalamaca sonucu durduruldu. Otomobilin sürücüsü Suriye uyruklu A.J. yakalanarak gözaltına alınırken, otomobil ise Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi.

Narkotik arama köpeği 'Fırtına' tespit etti

Şüpheli otomobil, burada narkotik arama köpeği 'Fırtına' yardımıyla polisler tarafından detaylı bir şekilde arandı. Fırtına'nın tepki gösterdiği otomobilin motor kaputu, arka tamponu, torpidosu ve çeşitli yerlerinde özel bölmelere gizlenmiş yaklaşık 100 bin captagon hap ve 12 kilogram plaka esrar bulundu.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen yabancı uyruklu A.J.’nin emniyetteki işlemleri sürerken, ele geçirilen uyuşturucunun Bursa’da bugüne kadar yakalanan en yüksek miktardaki captagon hap ve plaka esrar olduğu belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İsrail'de kazdıkça çıktı 1100 yıllık hazine tesadüfen bulundu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Kamuda esnek çalışma genelgesi yayınlandı
THY'den ikram açıklaması: Tüm yurt içi ve iki saate kadar olan yurt dışı uçuşlarında ikram verilmeyecek
İşte Metrobüs yangınındaki dehşet anları
Nihat Hatipoğlu'ndan haber var! Bakın ne istedi?
Bakan Albayrak: Yeni müjdeler vereceğiz
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni genelge! Uzaktan eğitim döneminin yol haritası
ÖNCEKİ HABERLER
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vakası sayısı 24 milyonu aştı
Arnavutköy'de otobüste kadını tokatlamıştı! İfadesi ortaya çıktı
Gaziantep'te feci olay! Karı-koca evlerinde ölü bulundu
Düğünde istek parça kavgası! Sandalyeler havada uçuştu
Esenyurt’ta plastik fabrikasında yangın paniği! Soruşturma başlatıldı
Fatih Portakal eşi Armağan Portakal ile çiftçilik yapacak işte emeklilik çiftliği
Yorumlar