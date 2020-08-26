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Kovid-19 aşısının denendiği ilk kişi konuştu: Mükemmel hissediyorum

ABD'de biyoteknoloji şirketi Moderna'nın geliştirdiği koronavirüs aşısının üzerinde denenmesi için ilk gönüllüler arasında yer alan Jennifer Haller, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek "Mükemmel hissediyorum" dedi.

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Bir teknoloji şirketinde Start-up operasyonları müdürü olarak görev alan Jennifer Haller (43), 16 Mart tarihinde ABD'de deneysel Kovid-19 aşısı olan ilk kişiydi. ABD'de Temmuz ayında bir haber sitesine verdiği röportajda Haller, "İlk doz aşıyı olduğum tarihin üzerinden 16 hafta geçti ve kendimi mükemmel hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Aşı ile ilgili bazı teknik bilgiler veren Haller, "Moderna'nın geliştirdiği aşıda mesajcı RNA kullanılıyor. Bana göre bu yeni ve çok farklı bir yöntem" dedi.

Haber Global'de yer alan habere göre bir başka aşı gönüllüsü olan Neal Browning ise mesajcı RNA yöntemi ile ilgili olarak, "Yeni kullanılan yöntem ile vücudunuzun bağışıklık sisteminin tepki verebilmesi için virüsün ölü ya da güçsüzleştirilmiş hali enjekte ediliyor. Vücudunuz virüsün parçaları üreten bir fabrika gibi oluyor ve böylece virüse karşı tepki gösterebilecek hale geliyor" şeklinde anlattı.

"Herhangi bir yan etki ile karşılaşmadım"

Haller, "Moderna birkaç hafta sonra gönüllü olan sekiz kişinin antikor ürettiğini açıkladı. Bu da aşının virüse karşı etkili olabileceğini gösteriyor" dedi ve aşı sonrasında herhangi bir yan etki ile karşılaşmadığını belirtti.

Aşının kendisine virüse karşı bağışıklık kazanma şansı verdiğini belirtse de, Haller işini şansa bırakmadığını ve bazı önlemler aldığını söyledi. Haller, "Halk arasında dolaşırken maske takmak gibi önlemler alıyorum. Özel bir bağışıklığım varmış gibi davranmıyorum" dedi.

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