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Fenerbahçe el sıkıştı! Lazio Vedat Muriqi'yi bitirdi

İtalyan kulübü Vedat Muriqi'de artık sona geldi. İki takımın bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'ya el sıkıştığı, Vedat'ın 5 yıllığına evet dediği öğrenildi. Ayrıca Fenerbahçe aradığı stoperi de Lazio'da buldu, Bastos.

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Fenerbahçe'de transferi yılan hikayesine dönen Vedat Muriqi'de düğüm çözüldü. Oyuncuyu kadrosuna katmak için uzun süredir uğraşan Lazio ile sarı-lacivertliler arasında anlaşma sonunda sağlandı.

En başından beri rakamı düşürmeye yanaşmayan İstanbul ekibi ile Lazio'nun 18 milyon Euro artı bonuslarla birlikte 20 milyon Euro'ya el sıkıştığı, Kosovalı golcünün ise 5 yıllık sözleşmeye 'evet' dediği öğrenildi. Kanarya ile İtalyanlar arasında Vedat pazarlıklarının yanı sıra Bastos için de yapılan görüşmelerde önemli aşama kaydedildi.

1.5 milyon Euro'ya Bastos iknası

Sarı-lacivertli yönetimin, 29 yaşındaki Angolalı stoperin transferini Vedat'ın gidişinden bağımsız olarak değerlendirdiği ve 1 yıllık kontratı olan oyuncuyu uygun maliyetle almayı hedeflediği belirtildi. Yıllık 1.5 milyon Euro teklif edilen Bastos'un gelmeye hazır olduğu ifade edilirken Lazio'nun da ikna olduğu bildirildi.

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🤔 Forma yakıştı mı? 🟣 #VedatMuriqi, adım adım #Lazio'ya gidiyor! 18 milyon avro bonservis + bonuslar...

Spor Arena (@sporarena)'in paylaştığı bir gönderi ()

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