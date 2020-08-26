Meteoroloji duyurdu Marmara bölgesinde gök gürültülü sağanak beklentisi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara bölgesi için gök gürültülü sağanak yağış uyarısında bulundu. Ege ve Akdeniz için de durum neredeyse aynı. İşte detaylar.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, zamanla Akdeniz kıyılarında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Marmara
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu bugün öğle saatlerinden sonra Trakya kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Ege
Az bulutlu ve açık, zamanla güney ve iç kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, bugün öğle saatlerinden sonra Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.