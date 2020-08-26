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Altın fiyatlarındaki yüksek seyir devam ediyor! 26 Ağustos altın ne kadar?

Kapalıçarşı’da gram altının fiyatı 456 lira seviyesindeyken çeyrek altının fiyatı 754 lira civarında bulunuyor.

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Altın fiyatları son günlerdeki yükselişi ile ekonomi gündeminin en önemli konuları arasında yer almaya devam ediyor. Koronavirüs salgınının getirdiği gelişmelere bağlı olarak rekor üzerine rekor kıran altın fiyatları son günlerde dalgalı bir seyir izliyor.

Kapalıçarşı’da durum

Birikimlerini altın olarak büyütmek isteyen yatırımcıların yanı sıra takı olarak altın almak isteyenler de ''altın ne kadar'' sorusunun yanıtını araştırıyor. Gram altının fiyatı bugün 456 lira seviyesinde bulunuyor. 

Kapalıçarşı’da çeyrek altının fiyatı 754 lira civarında bulunuyor. Salgın nedeniyle piyasalarda bulunan yüksek likidite de altının yükselmesinde önemli rol oynuyor.

Altın fiyatları 26 Ağustos 
  • Gram altın / 456.369 TL - 456.488 TL
  • Çeyrek altın / 742,90 - 752,90 TL
  • Yarım altın: 1.511 TL
  • Cumhuriyet altını: 3.006 TL
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