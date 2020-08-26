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Giresun’da SGK prim ödeme süresi uzatıldı! Bakan Selçuk açıkladı

GİRESUN’da SGK prim ödeme süresinin 31 Aralık 2020 tarihine uzatıldığını açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, SGK’ya verilecek prim belgelerinin süresinin de 15 Aralık’a ertelendiğini belirtti.

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Bakan Selçuk, açıklamasında “22 Ağustos 2020 tarihinde Giresun’da meydana gelen sel felaketi nedeniyle, Giresun ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren işverenler ve sigortalılar tarafından SGK’ya 2020/Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim  aylarında verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve başvuru verilme süresini 15 Aralık 2020 tarihine; bu aylara ait primler ile ödenmesi gereken taksitler ve sel tarihinden önce oluşmuş olan prim borçlarının ödeme süresini de 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıyoruz” dedi.

24 aya kadar faizsiz taksitlendirme imkânı

Bakan Selçuk, ayrıca  31 Mart 2021 tarihine kadar yazılı başvuru yapılması halinde, ödeme süreleri ertelenen prim borçlarını 24 aya kadar faizsiz taksitlendirme imkânını getirildiğinin bilgisini paylaştı.

Bakan Selçuk, “Yaraların sarılması en büyük amacımız. Afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarında baş sağlığı diliyorum” dedi.

Giresun'da meydana gelen selde 9 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. 

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