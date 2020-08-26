Fatih Portakal’ın yerine Selçuk Tepeli doğru isim mi? Yandaş mı muhalif mi Kübra Par açıkladı

Fox Haber'de Fatih Portakal'ın yerine getirilen Selçuk Tepeli merak konusu oldu. Kübra Par, iddialı ve iddiacı olarak tanımladığı Tepeli için "televizyonların sürpriz bir karakter kazanabileceğini düşünüyorum." dedi.

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FOX Haber'de Fatih Portakal'ın yerine getirilen Selçuk Tepeli tartışılmaya devam ediyor. Kamuoyunda pek bilinmeyen Tepeli ile ilgili dikkat çeken bir yazı Habertürk yazarı Kübra Par'dan geldi.

"Ne yandaş ne muhalif"

Par, Tepeli için "Selçuk’u yandaş veya muhalif diye alışılageldik kalıplara sokmak mümkün değil. Kafası farklı çalışır." ifadelerine yer verdi.

'Tanımlanamayan bir cisim'

"Dışarıdan bakanlar için ‘efendi çocuk’, yakından tanıyanlar içinse ‘tanımlanamayan bir cisim’ gibidir" diyen yazar, yazısına şöyle devam etti:

‘huysuzlukta’ Portakal’ı aratmasın istediler!

"Çok çalışır, iddialı ve iddiacıdır. İlk bakışta mütevazı gibi görünse de özgüveni oldukça yüksektir. Sorulduğunda “Ben gazeteci değilim” der ve işe bir CEO mantığıyla yaklaştığını ima eder.

Açık konuşmak gerekirse Fox’taki yeni görevini duyunca ben de şaşırdım ama şaşkınlığım çok uzun sürmedi çünkü Fatih Portakal’ı da pek çoğumuz o göreve gelmeden önce hiç tanımıyorduk. Belli ki yerine geçecek ismin belli bir bagajı olmasın ama ‘huysuzlukta’ Portakal’ı aratmasın istediler!

Espri bir yana televizyonculuk tıpkı sinema gibi kast işidir. Yeni karakterler yaratmak gerekir. Bu bakımdan Selçuk Tepeli’nin, Habertürk TV’nin sabah kuşağında başladığı yorumlu habercilik macerasını Fox TV’de daha da ileri taşıyabileceğini ve televizyonların sürpriz bir karakter kazanabileceğini düşünüyorum. Bu bakımdan doğru isim olduğunu söyleyebiliriz.