BIST 1.094
DOLAR 7,38
EURO 8,71
ALTIN 455,61
HABER /  MEDYA

Fatih Portakal’ın yerine Selçuk Tepeli doğru isim mi? Yandaş mı muhalif mi Kübra Par açıkladı

Fox Haber'de Fatih Portakal'ın yerine getirilen Selçuk Tepeli merak konusu oldu. Kübra Par, iddialı ve iddiacı olarak tanımladığı Tepeli için "televizyonların sürpriz bir karakter kazanabileceğini düşünüyorum." dedi.

Abone ol

FOX Haber'de Fatih Portakal'ın yerine getirilen Selçuk Tepeli tartışılmaya devam ediyor. Kamuoyunda pek bilinmeyen Tepeli ile ilgili dikkat çeken bir yazı Habertürk yazarı Kübra Par'dan geldi.

"Ne yandaş ne muhalif"

Par, Tepeli için "Selçuk’u yandaş veya muhalif diye alışılageldik kalıplara sokmak mümkün değil. Kafası farklı çalışır." ifadelerine yer verdi.

'Tanımlanamayan bir cisim'

"Dışarıdan bakanlar için ‘efendi çocuk’, yakından tanıyanlar içinse ‘tanımlanamayan bir cisim’ gibidir" diyen yazar, yazısına şöyle devam etti:

‘huysuzlukta’ Portakal’ı aratmasın istediler!

"Çok çalışır, iddialı ve iddiacıdır. İlk bakışta mütevazı gibi görünse de özgüveni oldukça yüksektir. Sorulduğunda “Ben gazeteci değilim” der ve işe bir CEO mantığıyla yaklaştığını ima eder.

Açık konuşmak gerekirse Fox’taki yeni görevini duyunca ben de şaşırdım ama şaşkınlığım çok uzun sürmedi çünkü Fatih Portakal’ı da pek çoğumuz o göreve gelmeden önce hiç tanımıyorduk. Belli ki yerine geçecek ismin belli bir bagajı olmasın ama ‘huysuzlukta’ Portakal’ı aratmasın istediler!

Espri bir yana televizyonculuk tıpkı sinema gibi kast işidir. Yeni karakterler yaratmak gerekir. Bu bakımdan Selçuk Tepeli’nin, Habertürk TV’nin sabah kuşağında başladığı yorumlu habercilik macerasını Fox TV’de daha da ileri taşıyabileceğini ve televizyonların sürpriz bir karakter kazanabileceğini düşünüyorum. Bu bakımdan doğru isim olduğunu söyleyebiliriz.

İlgili Haberler
Fatih Portakal'ın istifa etmesinin gerçek sebebi ne? Yerine gelen Selçuk Tepeli kim?
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İsrail'de kazdıkça çıktı 1100 yıllık hazine tesadüfen bulundu Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Altın fiyatlarındaki yüksek seyir devam ediyor! 26 Ağustos altın ne kadar?
Dolar/TL 7.40 civarında seyrediyor! Piyasalar çok hareketli
Koronavirüsü yenen doktor Orhan Yıldız: Ne çektiğimi insanlar görse kurallara uyarlardı
Diyarbakır‘da Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı
Koro müdürü Gürsel Bilmiş'in attığı ‘iç çamaşırlı’ mesaj ortalığı karıştırdı
18 yaşındaki İpek Er'e tecavüz zanlısı Uzman Çavuş Musa Orhan tahliye edildi
ÖNCEKİ HABERLER
Aydın'ın Karacasu ilçesinde düğünlere katılanların T.C. kimlik numaralarını kaydedilecek
Sorulan adrese cevap veremeyince kalbinden bıçaklanan gencin ilk isteği herkesi şaşırttı
Yeni Malatyaspor, kaleci Guido Herrera'yı transfer etti
Bursa'da kadın hırsız yakayı ele verdi 15 yaşında suç ortağı tutmuş
BBC'nin klasik müzik konserindeki eserlerle ilgili kararı tartışmalara neden oldu
Fatih Portakal'ın istifasının perde arkası yerine gelen Selçuk Tepemi kim?
Yorumlar