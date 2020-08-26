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İstanbul'da Bruno Taut'un eserine 95 milyon TL değer biçildi 'Taut'un evi' olarak biliniyor

İSTANBUL'un sembol yapılarından 'Taut'un evi' 20 yılın ardından el değiştirmeye hazırlanıyor. Alman Mimar Bruno Taut’un tasarladığı Japon esintili villaya, şuanki sahibi tarafından 95 milyon TL istendi.

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İstanbul’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden Avrupa yakasına geçerken herkes en az bir kez sağ tarafta büyük bir korunun içerisinde yer alan kırmızı eve dikkat etmiştir. 20’nci yüzyılın en önemli mimar ve şehir planlamacılarından olan Bruno Taut’un kendisi için yaptırdığı Japon esintili villası, 20 yıl sonra satışa çıktı. Kuruçeşme’de 2 dönüm arazinin içerisindeki 600 metrekarelik ‘Taut’un evi’ 95 milyon TL’ye alıcı arıyor.

Hürriyet gazetesinden Ece Çelik'in haberinde görüşlerine yer verilen Emlakçı Ümit Pişiricigil, evin İstanbul’un en özel yapılarından biri olduğunu, 20 yıldır aynı kişiye ait olduğunu söyledi. Fiyatta pazarlık payı olduğunu belirten Pişiricigil, ismini açıklamak istemeyen mal sahibinin artık çok yaşlandığı için Taut’un evinin kendisine çok büyük geldiğini ve bu yüzden satışa çıkardığını anlattı.

Peki, Bruno Taut kimdir?

Almanya’dan Adolf Hitler faşizminden kaçan Alman mimar Bruno Taut, önce İsviçre’ye sonra Japonya’ya oradan da 1936 yılında Türkiye’ye sığındı. Kendi yaşlılığını geçirmek üzere tasarladığı Emin Vafi Korusu içerisindeki evi 1937 yılında tamamladı. İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde yöneticilik ve Ankara’da Milli Eğitim Bakanlığı’nda mimarlık bölümü başkanlığı görevlerini üstlenen Bruno Taut, Japon ve Türk mimarisini harmanladığı bu evde maalesef birkaç ay oturabildi.

Atatürk’ün naaşının konulduğu katafalkın çizimi için Ankara’ya giden Taut, bu görevi sırasında soğuk alarak ağır bir grip sonucunda 1938 yılında hayatını kaybetti. Bruno Taut şimdiye kadar mezarlığı İstanbul Edirnekapı Şehitliği’nde bulunan tek gayrimüslim.

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