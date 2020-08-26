Sultangazi'de intihar girişimini polis engelledi

SULTANGAZİ'de kırık cam parçalarıyla intihar girişiminde bulunan bir kişiyi polis engelledi. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen A.T.'nin polise verdiği ifadede psikolojik sorunlar yaşadığını, uzun süredir uyuşturucu madde kullandığını söylediği öğrenildi.

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Sultangazi'de A.T. isimli bir kişi cadde üzerinde kırık cam parçalarıyla intihar girişiminde bulundu. Bir kahvehanenin önünde fenalaşan ve yere düşen A.T.'ye vatandaşlar yardım etmek istedi. A.T.'yi kaldırıma kaldıran vatandaşlar, bir yandan da polis haber verdi.

Kırık cam parçalarıyla kendisine zarar vermeye devam eden ve kimseyi yanına yaklaştırmayan A.T., kısa süre sonra olay yerine gelen polisin ikna çabalarına rağmen, yanına kimseyi yaklaştırmadı. Bir anlık boşluktan faydalanan polis, A.T.'nin intihar etmesini engelledi. Polislere zorluk çıkaran A.T'.ye ters kelepçe takıldı. Sağlık ekipleri, A.T.'ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen A.T.'nin polise verdiği ifadede psikolojik sorunlar yaşadığını, uzun süredir uyuşturucu madde kullandığını söylediği öğrenildi.