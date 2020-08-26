BIST 1.092
DOLAR 7,38
EURO 8,72
ALTIN 456,24
HABER /  YEREL

Adana'da eniştesini vurdu! Kuaförden geç gelen ablasını dövmüş

Demirören Haber Ajansı

ADANA'da Hatice A. (34), kuaförden geç geldiği gerekçesiyle eşinden dayak yedi. Evi terk edip babaevine yerleşen kadına, kocası tarafından gelen 'eve dönmezsen katliam çıkar' mesajı erkek kardeşi harekete geçirdi. Eniştesinin yanına giden kardeş, çıkan tartışmada eniştesini göğsünden vurup ağır yaraladı.

Abone ol

Olay, 23 Ağustos günü, Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Hatice A. kuaföre gitti. Eve döndüğünde ise eşi Hıdır A. (49) tarafından geç geldiği gerekçesiyle darbedildi. Hatice A. da çocuklarını alıp, babaevine gitti. Ancak koca, eşinin cep telefonuna, 'Eve dönmezsen katliam çıkar' mesajını gönderdi. Mesajı okuyan Hatice A.'nın erkek kardeşi Mehmet Ensari A. (22), eniştesi Hıdır A.'nın yanına gitti. 

İkili arasında çıkan tartışmada Mehmet Ensari A., eniştesi Hıdır A.'yı tabancayla göğsünden vurup, kaçtı. Ağır yaralanan Hıdır A., ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

15 yıldır ablasının eşinden şiddet gördüğünü söyledi

Olaydan sonra kaçan Mehmet Ensari A., polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayda kullandığı tabancayı sulama kanalına attığı ortaya çıkan şüpheli, ablasının 15 yıldır eşinden şiddet gördüğünü, cep telefonu mesajını görünce Hıdır A.'yı vurduğunu anlattı. Mehmet Ensari A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Taksim'de yakalan DEAŞ'lının adım adım katliam keşfi! Sansasyonel eylem nasıl önlendi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Altın fiyatlarındaki yüksek seyir devam ediyor! 26 Ağustos altın ne kadar?
Dolar/TL 7.40 civarında seyrediyor! Piyasalar çok hareketli
Koronavirüsü yenen doktor Orhan Yıldız: Ne çektiğimi insanlar görse kurallara uyarlardı
Diyarbakır‘da Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı
Koro müdürü Gürsel Bilmiş'in attığı ‘iç çamaşırlı’ mesaj ortalığı karıştırdı
18 yaşındaki İpek Er'e tecavüz zanlısı Uzman Çavuş Musa Orhan tahliye edildi
ÖNCEKİ HABERLER
İsrail ordusu Hizbullah'a ait noktalara hava saldırısı düzenledi
Sultangazi'de intihar girişimini polis engelledi
Giresun’da SGK prim ödeme süresi uzatıldı! Bakan Selçuk açıkladı
İstanbul'da Bruno Taut'un eserine 95 milyon TL değer biçildi 'Taut'un evi' olarak biliniyor
Fatih Portakal’ın yerine Selçuk Tepeli doğru isim mi? Yandaş mı muhalif mi Kübra Par açıkladı
İçişleri Bakanlığı'ndan sosyal medyada uygunsuz fotoğrafı paylaşılan kadınla ilgili açıklama
Yorumlar