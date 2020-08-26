Taksim'de yakalan DEAŞ'lının adım adım katliam keşfi! Sansasyonel eylem nasıl önlendi

Masharipov gibi 'yalnız kurt'

2017 yılbaşı gecesi Reina’yı basan DEAŞ’lı Masharipov gibi ‘yalnız kurt’ olduğu değerlendirilen H.S. Küçükçekmece’de bir otele yerleşti. Polisler oteli de izlemeye aldı. H.S. üzerinde siyah renk pantolon, siyah renk tişörtle dışarı çıktı. Yanında silah yoktu. Siyah bir şapka takıyor, virüs nedeniyle herkesin kullandığı tıbbi maskeyle dolaşıyordu. Başta İstiklal Caddesi olmak üzere Taksim bölgesinde eylem için keşif yaptı.