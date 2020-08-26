Taksim'de yakalan DEAŞ'lının adım adım katliam keşfi! Sansasyonel eylem nasıl önlendi
Dün İstanbul Taksim’de saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist polisin başarılı operasyonuyla kıskıvrak yakalandı. Öte yandan yakalanan teröristin Taksim'deki keşif faliyetlerinin detayları gün yüzüne çıktı. 5 şarjör ve 150 mermi ile yakalanan gözü dönmüş terörist adeta katliam keşfine çıkmış.
DEAŞ’lı Türk vatandaşı örgütten aldığı talimatla İstanbul’u kana bulayacaktı. Bunun için birkaç gün boyunca Taksim’de eylem keşfi yapan H.S. adlı terörist kaldığı otelde Terörle Mücadele timleri tarafından paketlendi. Yılbaşı gecesi Reina’yı basan Masharipov’u hatırlatan teröristin yanında Kalaşnikof tüfek, 5 şarjör ve 150 mermi ele geçirildi. Sansasyonel eylem peşindeki teröristin Taksim'deki keşif çalışmaları ve polisimizin teröristi nasıl etkisiz hale getirdiğinin detayları ortaya çıktı.
DEAŞ’lı Türk vatandaşı H.S. örgütten aldığı talimatla, sansasyonel eylem yapmak için İstanbul’a geldi. Beraberinde eylem yapacağı tüfek ve mermiler de vardı. H.S. istihbarat birimlerinin takibindeydi.
İstanbul’daki her hareketi de İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından izlendi.
Masharipov gibi 'yalnız kurt'
2017 yılbaşı gecesi Reina’yı basan DEAŞ’lı Masharipov gibi ‘yalnız kurt’ olduğu değerlendirilen H.S. Küçükçekmece’de bir otele yerleşti. Polisler oteli de izlemeye aldı. H.S. üzerinde siyah renk pantolon, siyah renk tişörtle dışarı çıktı. Yanında silah yoktu. Siyah bir şapka takıyor, virüs nedeniyle herkesin kullandığı tıbbi maskeyle dolaşıyordu. Başta İstiklal Caddesi olmak üzere Taksim bölgesinde eylem için keşif yaptı.