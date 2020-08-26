BIST 1.094
DOLAR 7,38
EURO 8,71
ALTIN 455,61
HABER /  MEDYA

Can Ataklı'ya "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemi

Gazeteci Can Ataklı hakkında bir televizyon programında deprem vergileri üzerine kullandığı ifadeleri nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, Ataklı hakkında 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle dava açtı.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu'nca hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "mağdur" sıfatıyla, Can Ataklı ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı.

Bir televizyon kanalında "Gün Başlıyor" isimli programın sunuculuğunu yapan şüpheli Mustafa Can Ataklı'nın 26 Şubat 2020 tarihli program sırasında Cumhurbaşkanı'na hakarette bulunması üzerine hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen araştırma raporunda, şüpheli Ataklı'nın söz konusu programda,

Asliye ceza mahkemesinde yargılanacak

İddianamede, şüpheli Can Ataklı'nın savunmasına yer verilerek programda toplanan deprem vergilerinin nereye harcandığı hususunda eleştirilerini dile getirdiğini, Cumhurbaşkanının ismi ve makamını konuşmasında geçirmediğini, herhangi bir imada bulunmadığını belirterek suçlamayı kabul etmediği anlatıldı. İddianamede, dosya kapsamına göre atılı suçu işlediği ifade edilen şüpheli Can Ataklı'nın "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Şüpheli Can Ataklı, önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Altın fiyatlarındaki yüksek seyir devam ediyor! 26 Ağustos altın ne kadar?
Dolar/TL 7.40 civarında seyrediyor! Piyasalar çok hareketli
Koronavirüsü yenen doktor Orhan Yıldız: Ne çektiğimi insanlar görse kurallara uyarlardı
Diyarbakır‘da Yıldırım-7 Lice Narko-Terör Operasyonu başlatıldı
Koro müdürü Gürsel Bilmiş'in attığı ‘iç çamaşırlı’ mesaj ortalığı karıştırdı
18 yaşındaki İpek Er'e tecavüz zanlısı Uzman Çavuş Musa Orhan tahliye edildi
ÖNCEKİ HABERLER
Adana'da eniştesini vurdu! Kuaförden geç gelen ablasını dövmüş
İsrail ordusu Hizbullah'a ait noktalara hava saldırısı düzenledi
Sultangazi'de intihar girişimini polis engelledi
Giresun’da SGK prim ödeme süresi uzatıldı! Bakan Selçuk açıkladı
İstanbul'da Bruno Taut'un eserine 95 milyon TL değer biçildi 'Taut'un evi' olarak biliniyor
Tokat kuyruklu yumurta köylüler gördüklerine inanamadı
Yorumlar 1 yorum