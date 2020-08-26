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Kırklareli'nde cinayet! Katil, yaşlı çifti evlerinde bıçakladı

İhlas Haber Ajansı

KIRKLARELİ'nde 72 ve 73 yaşlarındaki çift, evlerinde saldırıya uğradı. Komşular, yaşlı çifte ait otomobilin hızla uzaklaştığını görüp baktığı evde, kapı ve pencerenin açık olduğunu fark etti. Eve gelen ekipler, yaşlı çiftin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Olay sonrası eve ait araçla kaçıp yakalanan zanlının 30 suç kayıtlı C.Y. olduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

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Olay, Vize ilçesi Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykut ve Vesile Küçükesin çiftinin yaşadığı evden kendilerine ait otomobilin hızla uzaklaştığını fark eden komşuları, durumdan şüphelenerek eve gitti. Eve giden yaşlı çiftin komşuları, kapı ve pencerenin açık olduğunu görünce polise haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, 72 yaşındaki Aykut Küçükesin ve 73 yaşındaki eşi Vesile Küçükesin’i bıçaklanmış halde buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı çiftin hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı çiftin cenazeleri savcılık incelemesinin ardından morga götürülürken, jandarma ekipleri hızla evden uzaklaşan aracın peşine düştü.

Yaşlı çiftin otomobiliyle kaçan zanlı suç makinesi çıktı

Olay yerinden otomobille kaçan C.Y. isimli zanlı, Tekirdağ’ın Saray ilçesinde yaşanan kovalamaca sonucu trafik kazasına karıştı. Trafik kazası geçiren zanlı C.Y. kıskıvrak yakalanırken, zanlının 30 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Zanlı gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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