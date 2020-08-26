Dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel'i dövüp 500 bin lirasını gasp ettiler
İSTANBUL Şişli'de bankadan çıkan dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel, saldırıya uğradı. Oyuncuyu dövüp 500 bin lirasını gasp ettiler.
ŞİŞLİ Ortaklar Caddesi'nde bankadan çektiği 500 bin lira ile arabasına giden dizi oyuncusu Günnur Adıgüzel, gaspçıların hedefi oldu. Ara sokakta dizi oyuncusunu yumruklayarak yaralayan gaspçı, içinde yarım milyon bulunan çantayla kayıplara karıştı.
Olay, Fulya Mahallesi Ruhi Sarıalp Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. İddialara göre prodüksüyon şirketinde çalışan ve dizi oyunculuğu yapan ve birçok dizide rol alan Günnur Adıgüzel, bankadan 500 bin lira çektikten sonra Ortaklar Caddesi'nde bulunan çalıştığı şirkete geldi.
İşyerinden otomobilin anahtarını alan Adıgüzel, Ruhi Sarıalp Sokak'ta park halinde bulunan otomobiline doğru paralar ile birlikte yürümeye başladı.
Günnur Adıgüzel'in otomobiline bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kadını otomobil içinde darp etti. Sonrasında ise otomobilde bulunan yaklaşık 500 bin Lira'yı alan kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı.