Kılıçdaroğlu’ndan ’30 Ağustos’ kısıtlamalarına tepki: Cumhuriyet ile hesaplaşmak istiyorlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ’30 Ağustos’ kısıtlamalarına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Çok açık ve net söylüyorum; cumhuriyet ve cumhuriyeti kuranlar ile hesaplaşmak istiyorlar" ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs salgını gerekçesiyle 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliklerine kısıtlama getirmesine sert tepki gösteren CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ne yaparlarsa yapsınlar bu millet; cumhuriyeti seviyor, Atatürk'ü seviyor" diye konuştu.

"30 Ağustos'u bu millet kutlayacak"

Yeniçağ gazetesi yazarı Orhan Uğuroğlu’na konuşan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

Ne yaparlarsa yapsınlar bu millet; cumhuriyeti seviyor, Atatürk'ü seviyor, Kuvây-ı Milliye'nin ne olduğunu biliyor demokrasiyi seviyor,30 Ağustos'un ne kadar değerli olduğunu biliyor, Kurtuluş Savaşının hangi koşullarda verildiğini gayet iyi biliyor, dolayısıyla gerçekleri örtemezsiniz. Kalkacaksınız 30 Ağustos'la ilgili sınırlamalar, yasaklar getireceksiniz sonrada dönüp topluma parlak mesajlar vereceksiniz.