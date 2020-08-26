Türk ekonomist Ceyla Pazarbaşıoğlu’na IMF’de üst düzey görev

23 yıllık Uluslararası Para Fonu (IMF) kariyeri bulunan Türk ekonomist Ceyla Pazarbaşıoğlu, IMF'nin Strateji, Politika ve İnceleme Dairesi Başkanı olarak atandı. Pazarbaşıoğlu, bir süredir Dünya Bankası'nda Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

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IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Strateji, Politika ve Gözden Geçirme Bölümü’nün başına ekonomist Ceyla Pazarbaşıoğlu’nun getirildiğini duyurdu.

IMF’den yapılan açıklamada, halihazırda Dünya Bankası’nda Adil Büyüme, Finans ve Kurumlardan Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Pazarbaşıoğlu’nun yeni görevini 15 Eylül’de devralacağı bildirildi.

“Entelektüel bir lider”

Açıklamada, Pazarbaşıoğlu’nun Dünya Bankasında 1 Ekim 2018’den bu yana yürüttüğü görevi kapsamında, düşük ve orta gelirli ülkelerin sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme temellerinin oluşturulmasına yardımcı olmaya odaklandığı aktarıldı. IMF Başkanı Georgieva, söz konusu atamaya ilişkin yaptığı açıklamada, Pazarbaşıoğlu’nun tekrar IMF ekibine katılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Pazarbaşıoğlu’nu “entelektüel bir lider” olarak tanımlayan Georgieva, Pazarbaşıoğlu’nun özellikle yükselen piyasa ekonomileri ve düşük gelirli ülkelerdeki insanlara yardımcı olacak politikaların nasıl tasarlanacağı konusunda önemli bir deneyime ve “mükemmel” yönetim becerilerine sahip olduğuna dikkati çekti.