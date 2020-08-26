Caleb Ekuban Celtic yolcusu

Trabzonspor, Eddie Newton’un “Kalsın” raporuna rağmen genç forvet Caleb Ekuban'ı İskoç ekibine gönderiyor.

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Trabzonspor’da ayrılık var. Bordo-mavililerin Leeds’ten önce satın alma opsiyonuyla kiraladığı ardından 1 milyon avroya bonservisini aldığı Caleb Ekuban, Celtic’e gidiyor.

İskoç ekibi 4 milyon avro ile başladığı sonra 6 milyon avroya çıktığı bonservis bedelini son olarak 8’e yükseltti. Ahmet Ağaoğlu yönetimi, Teknik Direktör Eddie Newton’un “Bana lazım. Kalırsa iyi olur” raporuna rağmen cazip teklife olumlu cevap verdi.

Forvete takviye geliyor

Geçen sezon 22 maçta süre alıp 5 gol atan ve 6 da asist yapan Ekuban’ın kısa süre içinde İskoçya’ya gitmesi ve sağlık kontrolünden geçmesi bekleniyor. Alexander Sörloth’un da ayrılığının gündemde olduğu bordo-mavililer, forvet bölgesine iki takviye birden yapmayı planlıyor. Öte yandan Bahia’dan alınan Flavio dün sağlık kontrolünden geçti.