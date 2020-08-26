Dört ülkeden Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat

Fransa Silahlı Kuvvetleri, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin 26-28 Ağustos tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yapacaklarını duyurdu.

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Türkiye’nin Navtex ilan edip Oruç Reis gemisini sismik araştırma için Kıbrıs adasının güneybatısına yollamasının ardından 4 ülke herekete geçti.

Son dakika gelişmesine; Fransa Silahlı Kuvvetleri, Fransa, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin 26-28 Ağustos tarihleri arasında Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat yapacaklarını duyurdu.

Hava ve deniz unsurlarının yer alacağı tatbikat, 26-28 Ağustos arasında Girit ile Kıbrıs arasında yapılacak. Şu anda 3 Fransız Rafale savaş uçağı ve 3 Yunan F-16 uçağı, Baf hava üssüne konuşlanmış durumda.