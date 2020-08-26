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Batman'da 2 çocuk annesi eski eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü

Demirören Haber Ajansı

BATMAN'da Ebru Tekin (22), sokak ortasında karşılaştığı eski eş Muhammed D. (25) tarafından vurularak öldürüldü. Polis, 5 kez tetiğe basıp kaçan cani eski eşi yakalama çalışmasını sürdürüyor.

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Olay, dün akşam, Pınarbaşı Mahallesi Hamidiler Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen Ebru Tekin, iddiaya göre, şiddet görmesi nedeniyle 15 ay önce boşandığı Muhammed D. ile karşılaştı. Eski eşler arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Muhammed D., üzerindeki tabancayı çıkarıp, Tekin'e 5 el ateş etti.

Ağır yaralanan Ebru Tekin, kanlar içinde yere yığılırken Muhammed D. olay yerinden kaçtı. Tekin, çevredekilerin yardımıyla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen 2 çocuk annesi Ebru Tekin, kurtarılamadı. Tekin'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Polis, cani eski eşi yakalamak için çalışıyor

Otopsi işlemlerinin ardından bugün ailesi tarafından alınan Ebru Tekin'in cenazesi, Demirlipınar köyünde toprağa verilecek. Polisin, Muhammed D.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. 

Öte yandan Ebru Tekin'in, eski eşi Muhammed D. tarafından vurulma anının güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, silahla vurulan Tekin'in yere yığıldığı anlar yer aldı.

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