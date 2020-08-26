Büyükçekmece Gölü'nde sular çekildi baraj suyu görüntüsüyle korkuttu

2015'de yüzde 70.42 olan genel doluluk oranı şimdi 48.92

İSKİ verilerine göre 11 Ağustos 2020'de yüzde 53.70 olarak ölçülen doluluk oranları 16 gün içinde 26 Ağustos itibariyle yüzde 48.92'e indi. Bir yıl önce aynı oran 60.68 olarak ölçülmüştü. 2015 yılının aynı tarihinde doluluk oranı ise 70.42 olarak kayıtlara geçmişti.