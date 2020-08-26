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Vietnam'da 80 yıldır saçlarını kesmeyen adam: İlahi çağrı geldi

VİETNAM'da 92 yaşındaki Nguyen Van Chien, ilahı çağrı geldiğini savunup 80 yıldır saçlarını kesmiyor. Saçlarını taramayıp aynı zamanda da yıkamayan yaşlı adam, 'saçlarımı kesersem öleceğime inanıyorum' dedi.

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Vietnam’ın güneyindeki Mekong Delta bölgesinde yaşayan Nguyen Van Chien, bir insanın doğduğu gibi el değmeden kalmasını öngören inancı nedeniyle, kendini bildi bileli saçlarına dokunmuyor.

Uzunluğu neredeyse beş metreyi bulan saçlarıyla gurur duyan Chien, “Saçlarımı kesersem öleceğime inanıyorum. Bir şeyi değiştirmeye cesaret edemem, saçımı taramam bile. Saçlarımı sadece besliyorum; kuru ve temiz kalması, güzel görünmesi için bir şalla sarıyorum” diyor.

Üçüncü sınıfta saçları için eğitime ara vermiş

Birden fazla tanrıya taptığını söyleyen Chien, saçlarını uzatmanın ruhsal bir çağrı ve dini bir görev olduğuna inanıyor. Okula giderken saçlarını kesmesi gerektiği için üçüncü sınıfta eğitim hayatına son veren Chien, bundan sonra bir daha hiç saçını kesmemiş, yıkamamış, hatta taramamış.

"İlahı gücün çağrısını duyduğumda seçildiğimi hemen anladım..."

Reuters haber ajansına konuşan Chien, “Saçlarımın siyah, kalın telli ve güçlü olduğunu hatırlıyorum. Taradım, düzgün görünmesi için çözdüm. Ama ilahi gücün çağrısını duyduğumda, seçildiğimi hemen anladım. Saçıma dokundum ve bir gecede gerçekten sert bir hal aldı. Başıma bağlıydı ve kendi başına bir varlık kazandı” ifadelerini kullanıyor.

Chien’in beşinci oğlu Nguyen Van Luom, saçlarıyla ilgilenme konusunda kendisine yardımcı oluyor. Luom da saç ve ölümsüzlük arasında bir bağlantı olduğuna inanıyor ve bir adamın saçını bir iple yeniden tutturmaya çalıştıktan sonra öldüğüne tanık olduğunu savunuyor.

Oğul Luom, “Böyle şeyler basit görünebilir ancak kutsallar” diyor.

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