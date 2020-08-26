Gülüzar açıkladı Hami vurdu öldü sandık ATV canlı Müge Anlı Tatlı Sert Şiar itirafı!

Şiar'ın ölümüyle ilgili kuşku yaratan en önemli belge ise doktorun verdiği ifade oldu. Şiar'ın öldüğü yangın 28 Nisan'da çıkıyor. Bu olay ise 26 Nisan'da Hami'nin şekeri yükselip hastaneye gidince yaşanıyor. Hami feryat figan ağlarken doktor yanına gelip 'Ağlama bu öldürücü hastalık değil" diyerek teselli ediyor. Gülizar araya girip 'O hastalığından dolayı ağlamıyor' karşılığını verince doktor da 'Ne oldu bir yakınınızı mı kaybettiniz' diye soruyor. Gülizar'ın verdiği yanıt şöyle oluyor:

-"Evet yakınımızı, 9 yaşındaki oğlumuzu kaybettik. Benim şu anda buraları yakıp yıkmak gerekiyor ama kafayı mı yedim ne oldu onu da yapamıyorum'.