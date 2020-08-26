Gülüzar açıkladı Hami vurdu öldü sandık ATV canlı Müge Anlı Tatlı Sert Şiar itirafı!
ATV canlı yayınında Müge Anlı Gülüzar Kılıç'tan beklenen itirafı aldı. Hami'nin Şiar'ı dövdüğünü hastaneye gittiklerinde Şiar'ın öldüğünü sanıyorduk itirafı geldi.
Müge Anlı Tatlı Sert programında Şiar Kılıç'ın ölümüyle ilgili esrarengiz noktayı aydınlatacak itirafı aldı. Gülüzar Kılıç dün yayını terkeden Hami'den sonra Müge Anlı'ya kuliste bilinmeyenleri anlattı. Hami'nin şekeri yükselince hastaneye gittikleri gün "Şiar'ın öldüğünü düşündüklerini' itiraf etti.
Sakarya'da 9 yaşındaki Şiar Kılıç'ın yanarak ölmesinin gerçek sebebi ortaya çıktı. Meğer Hami, Şiar'ı yangından 2 gün önce öldüresiye dövdüğü ortaya çıktı. Küçük çocuğu çivili sopayla döven Hami Kıcı, daha sonra şekeri yükselince hastaneye gitmiş. Hastaneye giderken Şiar kendinde olmadığı için 'öldüğünü' düşündükleri ortaya çıktı.
Şiar olayındaki itirafın detayları için tıklayın
Müge Anlı ATV'deki canlı yayınlarına bir aylık tatilin ardından Şiar Kılıç olayıyla dönüş yaptı. Hatırlanacağı gibi 9 yaşındaki Şiar Kılıç, Sakarya'nın Kocaeli ilçesinde geçtiğimiz Nisan ayında yanarak ölmüştü. Şiar'ın babası boşandığı eşi Gülizar ve onun sevgilisi Hami Kıcı'yı suçluyordu. Şimdiye kadar ortaya dökülen kirli sırlar, Şiar'ın yanarak değil, bilerek çıkarıldığı düşünülen yangında öldürüldüğüne işaret ediyor.
Şiar'ın ölümüyle ilgili kuşku yaratan en önemli belge ise doktorun verdiği ifade oldu. Şiar'ın öldüğü yangın 28 Nisan'da çıkıyor. Bu olay ise 26 Nisan'da Hami'nin şekeri yükselip hastaneye gidince yaşanıyor. Hami feryat figan ağlarken doktor yanına gelip 'Ağlama bu öldürücü hastalık değil" diyerek teselli ediyor. Gülizar araya girip 'O hastalığından dolayı ağlamıyor' karşılığını verince doktor da 'Ne oldu bir yakınınızı mı kaybettiniz' diye soruyor. Gülizar'ın verdiği yanıt şöyle oluyor:
-"Evet yakınımızı, 9 yaşındaki oğlumuzu kaybettik. Benim şu anda buraları yakıp yıkmak gerekiyor ama kafayı mı yedim ne oldu onu da yapamıyorum'.