Süleyman Soylu: Allah herkese böyle bir felaketten sonra da el birliği nasip etsin

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da sel felaketinden etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerini sürdürürken ''Allah kimseye böyle felaket yaşatmasın; ama herkese böyle bir felaketten sonra da el birliği nasip etsin. Burada el birliği var.'' dedi.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Giresun'da sel felaketinden etkilenen Dereli ilçesinde incelemelerini sürdürdü.

Selin izlerinin silinmesi için topyekun seferberlik olduğunu belirten Bakan Soylu, "Herkes elinden geleni yapmaya çalışıyor. Bir taraftan belediyelerimiz bir taraftan tüm kurumlarımız, özel teşebbüslerimiz diğer taraftan da polis ve jandarmamız; vatandaşımıza, esnafımıza yardımcı oluyor.'' dedi.

''Büyük seferberlik olduğu apaçık ortada"

''Elektrik idaresi, su, herkes, büyük bir gayret ortaya koymaya çalışıyor. Bir taraftan da yıkımlar gerçekleşiyor.'' diyen Soylu, ''Yani esas itibarıyla dereyi işgal eden, işgal ettiğini düşündüğümüz, hakikaten olmaması gereken binalarda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mız hemen burada yıkıyor. Burada 1-2 gün içinde daha net fotoğrafa ulaşmış oluruz. Ama burada büyük seferberlik olduğu apaçık ortada" dedi.

''Çok büyük tahribat var''

Arama ve kapalı köy yollarının ulaşıma açılması çalışmalarının devam ettiğini aktaran Bakan Soylu, "Arama- kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda 8 köy yolumuz kapalı, onları açma seferberliği devam ediyor. Burada görmüyorsunuz ama özellikle Espiye, Doğankent, Güce, Dereli ve 1- 2 ilçede daha köy yolları ile arazilerde çok büyük tahribat ve hasar var. Diyelim ki 35 kilometrelik yolun 25- 26 kilometresi gitmiş; böyle bir tablo ile karşı karşıyayız. Köprülerde hasar var. Bütün bu hasarın da bir taraftan onarımına devam ediliyor.'' ifadelerini kullandı.

''Allah herkese böyle bir felaketten sonra da el birliği nasip etsin''

''Allah kimseye böyle felaket yaşatmasın'' diyen Soylu, ''Bu devletin, milletle özel teşebbüs, tüm kurum ve kuruluşlarımızla beraber büyük mücadelesi. Allah kimseye böyle felaket yaşatmasın; ama herkese böyle bir felaketten sonra da el birliği nasip etsin. Burada el birliği var. Bir taraftan devlet kendi imkan ve kabiliyetini ortaya koyuyor; ama bir tarafta da büyük bir milletimiz var. Bir minnettarlığım da bu selden mağdur olan vatandaşımıza. İlk dakikadan itibaren bir 'öf' bile demediler" diye konuştu.