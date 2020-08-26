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Kocaeli'de 1345 ev karantinada! Vali Seddar Yavuz açıkladı

Twitter'dan açıklama yapan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, kentte 1345 evin karantinada olduğunu açıkladı.

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Karantina altındaki evlerdeki 35 kişinin tedbirlere aykırı davrandığını söyleyen Yavuz, vatandaşları duyarlı olmaya davet etti.

Kocaeli Valisi Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 1345 evin karantinada olduğunu söyledi.

1345 adres güvenlik birimlerince kontrol edildi

Twitter'dan açıklama yapan Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

Kıymetli Kocaelili kardeşlerim. Karantina tedbiri uygulanan 1345 adres güvenlik birimlerimizce kontrol edilmiş ve 35 şahsın bu tedbire aykırı davrandığı tespit edilmiş, kişiler hakkında adli ve idari işlem yapılmıştır. Lütfen kurallara uyalım.

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