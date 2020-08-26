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Yaz aylarında sağlıklı uyku için ne yapılmalı, hangi besinlere dikkat edilmeli?

İhlas Haber Ajansı

Yaz aylarında sık sık uykudan uyanma ve sabah kalktığında yorgun hissetme sıkıntısını çoğu kişi yaşıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, odaların havalandırılmasını önerirken yapılması gerekenleri sıraladı.

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Medicana Bursa Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdal Baysal, yazın en çok yaşanan uyku sorunlarının başında uykuya dalamama, uyku bölünmesi, sık sık uyanma ve sabah kalkıldığında hala yorgun hissetme olduğunu söyledi.

Sıcak yaz aylarında rahat uyuyabilmek için öncelikle uyuyacağımız yerin havadar olması gerektiğine dikkat çeken Baysal, çarşaf, yastık kılıfı ve pikelerin özellikle pamuk olması gerektiğini belirtti. Bilhassa yaşlıların, tansiyon, kalp hastası ve aşırı kilolu kişilerin vücutlarını tam destekleyen özel yatakları kullanması gerektiğini vurgulayan Baysal, akşam yenen yemeklere de dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Yemekten sonra ilk 3 saat önemli yağlı, acılı ve kafeinli ürünlere dikkat

Akşam yemeklerinde yağlı, acılı, baharatlı yiyeceklerden uzak durulması gerektiğini dile getiren Dr. Serdal Baysal, kafeinli içeceklerden uzak durulmasını önemle vurguladı. Bunun yanı sıra yemek yedikten sonra ilk 3 saat içinde uyunmaması gerektiğini ve yemek sonrası yapacağımız kısa yürüyüşlerin uykuya fayda sağlayacağını belirtti.

Ilık duş sağlıklı uykuya birebir

Ilık duşun vücut ısısını düşürmeye yardımcı olduğunu belirten Baysal, yatmadan önce alınan ılık duşun sağlıklı uyku için etkili olacağını vurguladı. Baysal, yatak odası için güneş almayan havadar odaların tercih edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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