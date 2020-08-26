Ankara'da korona yasağı! O etkinlikler yasaklandı düğünlere kısıtlama geldi

ANKARA'da sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinlikler yasaklandı, düğün ve nikah saatleri sınırlandırıldı. İçişleri Bakanlığı dün 14 ilde daha yasak getirmişti.

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Ankara Valiliği, salgın tedbirleri kapsamında Ankara'da sünnet düğünü, kına gecesi ve nişan gibi etkinliklere müsaade edilmeyeceğini duyurdu. Düğün ve nikahlara ise 1 saat sınırı getirildi. Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı etkinlikler yasaklanırken bazı etkinliklere sınırlama getirildi.

Ankara Valiliği, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrası alınan kararları ve uygulanacak yasakları kamuoyuyla paylaştı:

İşte o yasaklar...

- Sünnet düğünü, kına gecesi, nişan vb. etkinliklere izin verilmeyecek.

- Düğün ve nikahlar en fazla 1 saat içinde tamamlanacak.

- Düğün ve nikahlarda toplu yemek verilmeyecek, paketli su hariç her türlü yiyecek-­içecek servisi yapılmayacak.

- Düğünlerde oyun oynanmayacak, dans edilmeyecek.

- Gelinle damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşları ile 15 yaş altı çocuklar düğün ve nikahlara katılamayacak.

- Düğün ve nikah yapacak kişiler 48 saat öncesinden en yakın polis veya jandarma karakoluna yazılı başvuruda bulunacak.

Kamuda yiyecek-içecek servisi yasaklandı

Ankara Valiliği kararına göre, kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri hariç olmak üzere kişilere (personel, ziyaretçi ya da hizmet almak için bulunan vatandaşlar da dahil) yapılacak her türlü yiyecek­-içecek (paketli su servisi hariç) ikramının da yasaklandığını duyurdu.