AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu koronavirüsü yendi

ANKARA'da, koronavirüs nedeniyle tedavi görüp sağlığına kavuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 27 gün sonra hastaneden taburcu edildi.

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AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 30 Haziran'da Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 27 günlük tedavisinin ardından virüsü yenerek, bugün taburcu edilen Akbaşoğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı.

AK Parti'li Akbaşoğlu, mesajında, "Elhamdülillah bugün taburcu olduk. Hastalığın ardından şifasını da veren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığımıza kavuşarak taburcu olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Darısı tüm hastalarımızın başına inşallah" dedi.