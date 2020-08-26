BIST 1.098
DOLAR 7,37
EURO 8,71
ALTIN 454,76
HABER /  AK PARTİ

AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu koronavirüsü yendi

ANKARA'da, koronavirüs nedeniyle tedavi görüp sağlığına kavuşan AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 27 gün sonra hastaneden taburcu edildi.

Abone ol

AK Partili Muhammet Emin Akbaşoğlu, 30 Haziran'da Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 27 günlük tedavisinin ardından virüsü yenerek, bugün taburcu edilen Akbaşoğlu, Twitter hesabından açıklama yaptı.

AK Parti'li Akbaşoğlu, mesajında, "Elhamdülillah bugün taburcu olduk. Hastalığın ardından şifasını da veren Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığımıza kavuşarak taburcu olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Darısı tüm hastalarımızın başına inşallah" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz: Türkiye'nin denizde bu kadar güçlü olacağını beklemiyorlardı
Ankara'da korona yasağı! O etkinlikler yasaklandı düğünlere kısıtlama geldi
Erdoğan'dan Yunanistan'a rest: Varsa bedelini ödemek isteyen önümüze çıksın
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Koronavirüs çocuklarda Tip-1 diyabete yol açabilir
Dört ülkeden Doğu Akdeniz'de ortak tatbikat
Ali Babacan'ın son durumu nasıl? Dün koronavirüse yakalandığını duyurmuştu
ÖNCEKİ HABERLER
Çorum'da Meral Akşener'in şahit olduğu nikahı kıyan memur görevden alındı
Sivas'ta 3 kardeşe abilik yapan genç Hilmi'nin ölümü yürek dağladı
Süleyman Soylu: Allah herkese böyle bir felaketten sonra da el birliği nasip etsin
Yunanistan’ı cesaretlendiren ülkeler olası bir çatışmada Atina'nın arkasında durmayacak
Yaz aylarında sağlıklı uyku için ne yapılmalı, hangi besinlere dikkat edilmeli?
Giresun sel felaketinde kötü haber! Biri asker 2 ceset daha bulundu
Yorumlar