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Sivas'ta 3 kardeşe abilik yapan genç Hilmi'nin ölümü yürek dağladı

İhlas Haber Ajansı

SİVAS'ta köyün tepesinden bisikletle inen Hilmi Yılmaz (18), düşüp başını yere çarpması sonucu öldü. Talihsiz gencin 4 kardeşten en büyüğü olduğu öğrenildi.

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Kaza Sivas’a bağlı Sögütçük köyünde meydana geldi. Hilmi Yılmaz isimli 18 yaşındaki genç, bisikleti ile köyün su deposunun bulunduğu tepeden inerken dengesini kaybederek düştü. Başını taşa çarpan genç ağır yaralandı.

Yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Uyulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hilmi Yılmaz’ın 4 kardeşin en büyükleri olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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