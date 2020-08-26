Tecavüz zanlısı Musa Orhan'ın tahliyesine itiraza ret

SİİRT 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın, intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan'ın tahliye kararına itirazını reddetti.

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Batman'da 18 yaşındaki İpek Er'in, cinsel saldırıya uğradıktan sonra hayatına son vermesiyle ilgili Uzman Çavuş Musa Orhan tutuklanmıştı. Orhan, yapılan itiraz sonucu tahliye edilmişti. Başsavcılık tahliye kararına itiraz etti. İtiraz kararın kesinleşmiş olması sebebiyle reddedildi.

Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi itirazda belirtilen hususları yerinde görerek Orhan'ın tahliyesine karar vermişti. Kararın ardından Musa Orhan tutuklu bulunduğu cezaevinden serbest bırakıldı.

''Tutuklama kararı verilmesi için dilekçemizi sunmuş bulunmaktayız''

İtirazla ilgili Siirt Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlk aşamadan bu yana Siirt Barosu ve Siirt Barosu Kadın Hakları Komisyonu'muzla beraber, dosyanın her aşamasında takipçisi olduğumuz gibi verilen bu kesin tahliye kararına karşı da itirazımızı dosyaya sunmuş bulunmaktayız. Ayrıca asıl mahkemesi olan Siirt 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne de sanık hakkında tutuklama kararı verilmesi için dilekçemizi sunmuş bulunmaktayız. Kızımız ve ailesinin yaşadığı mağduriyetle ilgili hukuki sürecin başından beri müdahil olan baromuzun, bundan sonraki süreçlerde de ailenin yanında olarak dava dosyasının takipçisi olacağının kamuoyunca bilinmesini isteriz" denildi.