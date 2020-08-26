Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Malazgirt Zaferi paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabından video paylaşarak şehitlerimizi andı.Abone ol
Bakan Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden hazırlanan özel video ile Malazgir Zaferi'ni kutladı.
Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ve şanlı bayrağımızın altında bayramlaştırılan kutlu günümüz Malazgirt Zaferi'nin 949'uncu yıl dönümünde, maziden atiye tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.
Bakan Berat Albayrak'ın paylaşımı:
Anadolu'nun kapılarını Türklere açan ve şanlı bayrağımızın altında bayramlaştırılan kutlu günümüz #MalazgirtZaferi'nin 949. yıl dönümünde maziden atiye tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. pic.twitter.com/BJcgc3kuGb— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 26, 2020
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