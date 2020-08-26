Messi Barcelona'dan ayrılıyor! İşte ipleri koparan diyalog

Barcelona'da Lionel Messi, ayrılmak istediğini kulübe bildirirken; Arjantinli oyuncunun kararında yeni teknik direktör Ronald Koeman ile görüşmesinin etkili olduğu iddia edildi.

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Spor dünyası Lionel Messi'nin kararıyla çalkalanırken; Arjantinli oyuncunun ismi Manchester City, Paris Saint Germain (PSG), Manchester United, Inter gibi takımlarla anılıyor.

Profesyonel futbolculuk kariyerinin tamamını Barcelona'da geçiren Lionel Messi, ayrılmak istediğini kulübe bildirdi. Barcelona da Arjantinli oyuncunun konuyla ilgili kulübe yazı gönderdiğini doğruladı. Ayrılık kararında Barcelona'nın, Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 8-2 yenilmesinin etken olduğu kaydedildi.

"Kimseye serbestlik yok"

İspanyol ve Arjantin medyası ise Lionel Messi'nin yeni teknik direktör Ronald Koeman ile görüşmesinin ardından ayrılık kararı verdiğini yazdı. İspanya'da As gazetesi, Arjantin'de de ise Ole gazetesi, Koeman'ın Messi ile görüşmesinde "Kimseye serbestlik yok" demesinin ardından yıldız oyuncunun kulüp ile bağını koparma kararı aldığını yazdılar.

Messi'nin adı Manchester City, Manchester United PSG ve Inter ile anılıyor.

Puyol'dan destek

Öte yandan Messi'nin ayrılacağı haberlerinin ardından Barcelona'dan eski takım arkadaşı olan, eski futbolcu Carles Puyol, sosyal medya hesabından "Saygı ve hayranlık, Leo. Benden tam destek, dostum" diye yazarken, Luis Suarez'in de bu mesaja alkış sembolüyle destek verdi.

2004'ten bu yana A takım formasını giyiyor Barcelona'nın alt yapısında yetişen ve genç takım dahil 20 yıldır bu kulüpte olan Messi, 2004'ten bu yana A takım formasını giyiyor. Bir çok rekora imza attığı Barcelona'nın kaptanlığını yapan Messi'nin, ayrılma kararından dolayı pazartesi günü tüm takıma yapılacak Covid-19 PCR testine de katılmayacağı ileri sürülüyor.