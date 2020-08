Mert Hakan Yandaş: Tek hedefim Fenerbahçe'yle şampiyonluk yaşamak

Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe'de aile ortamının olduğunu belirterek '3-4 yıldır birlikte oynuyor gibiyiz' dedi. Teknik direktör Erol Bulut hakkında övgü dolu sözler kullanan Yandaş, tek hayalinin Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşamak olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe TV’ye açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli formayı giyiyor olmanın hissettirdiklerini paylaşarak röportaja başlayan Yandaş, “Öncelikle burada olduğum için çok gururlu ve onurluyum. Daha önce de söylediğim gibi bu ailenin içine girdikten sonra buranın nasıl bir yer olduğunu daha net anlıyorsunuz. Gerçek anlamda söylüyorum, herkese nasip olmayacak bir şey ve bana nasip oldu. İyi ki de oldu, iyi ki de Fenerbahçe’deyim.” dedi.

Mert Hakan, "Yabancı arkadaşlarımız ve ağabeylerimizle birlikte hızlı bir şekilde kaynaştık. Tabii bizleri birleştiren ağabeylerimiz var. O çok büyük etken oldu. Birlik olduk ve takım halinde hareket ediyoruz. İdmanlardan sonra da toplanıp sohbet ediyoruz. Bir takım için bu çok ama çok önemli bir şey. Özellikle de Türkiye’de oynanan oyun tamamen duygusal yönde olduğundan bu birliktelikler çok önemli.” ifadelerini kullandı.

Çok samimi bir ortam var. Sanki hepimiz 3-4 yıldır birlikte oynuyor gibiyiz.

Mert Hakan, Erol Bulut hakkındaki görüşlerine şöyle yer verdi:

“Hocamız uzun yıllar sonra yuvasına döndü. Onunla olan ilişkilerimiz gerçekten çok iyi, çok samimi ve çok sıcakkanlı. Ne istediğini de bize çok net aktarabilen bir isim. Zaten o kaynaşma teknik heyet ve futbolcular arasında birden oldu. Herkes birden birbirini sahiplendi ve bu çok önemli bir şey. Hocalarımızın da bize karşı yaklaşımları çok iyi.

"Zaten onlar bu işin üstatları, o konuda söylenecek bir şey yok"

"İdman tempomuz inanılmaz güzel. Yorucu ama gerekli olduğunu düşünüyorum. Zaten onlar bu işin üstatları, o konuda söylenecek bir şey yok. Hocamız açısından da tabii ki hedefleri var ki her defasında bunu dile getiriyor. Biz de futbolcu grubu olarak bu hedefler doğrultusunda birbirimize yardımcı olmak için elimizden geleni yapıyoruz."

Yandaş, “Çok farklı bir transfer süreci oldu ve Fenerbahçe camiasına katıldım. Yaşananlardan sonra beni çok sahiplendiler. Ben de Fenerbahçe armasına, onlara karşı olan görevimi yerine getirmek için bir an önce maçların başlamasını bekliyorum. İnşallah maçlar başladıktan sonra ‘Mert Hakan’ olarak bu armaya elimden gelen her şeyi verdiğim sürece onların beni daha çok seveceğini biliyorum. Sahaya çıktığım her saniye onlara terimin son damlasına kadar mücadele edeceğimin sözünü verebilirim. Buralara gelmek çok çok büyük bir şans, bizim için çok büyük bir nimet ve buranın değerini bilmemiz gerekiyor." cümlelerini kullandı.