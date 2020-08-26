Son dakika YKS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM Başkanı duyurdu tıkla öğren

Milyonlarca öğrenci adayının dört gözle beklediği YKS tercih sonuçları son dakika açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün duyurdu. Sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

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YKS tercih sonuçları son dakika açıklandı. Duyuruyu ÖSYM Başkanı Aygün, yaptı. Sonuçlara "sonuc.osym.gov.tr" adresinden, T.C. kimlik numarası ve aday şifresinin girilmesiyle ulaşılabilecek.

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ÖSYM Başkanı Aygün'den açıklama

Üniversite eğitimine başlayacak öğrencilere başarılar dileyen Aygün, şu ifadeleri kullandı:

"6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız 2020-YKS tercih sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.

Ülkemizin yarınları olan değerli gençlerimiz, üniversite hayatına attığınız bu ilk adımda sizlere başarılar diliyorum.

Tercihlerine yerleşemeyen gençlerimiz de eminim ki isteklerine azim ve gayretleriyle mutlaka ulaşacaklardır."