Beşiktaş PAOK'a yenilince fatura Sergen Yalçın'a kesildi! Fiyasko hesap ver
Spor yazarları, Beşiktaş'ın PAOK'a 3-1 yenilip Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesinden sonra Sergen Yalçın ve ekibini yerden yere vurdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş, deplasmanda PAOK'a 3-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Siyah beyazlı ekip yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Spor yazarları, PAOK-Beşiktaş maçını değerlendirdi.
Ali Ece: Beşiktaş’ın bu kadar kritik bir resmi maçtan önce hiç hazırlık maçı yapmamasının ne kadar büyük bir hata olduğunu maalesef maçın ilk düdüğünden itibaren gördük.
Mehmet Demirkol: Eğer geçen sezonu bitiren takımla Beşiktaş sahada olsaydı 3-0 geriye düşse bile maçı çevirirdi. PAOK’u takip eden birisi de ‘geçen sezonki takım olsa maç tarihi farkla biterdi’ derdi. Hepsi bir yana, eğer zamanda geriye dönme şansı olsaydı Sergen Yalçın bu kadar değişen ve standardı sarsılan takımına geçen seneki ön alan oyununu değil deplasman stratejisini uygulatmayı tercih ederdi sanırım.
Uğur Meleke: Dünkü gazetelerde Beşiktaş’ın muhtemel 11’ini gördüğümde aklımda oluşan en güçlü soru işareti Lens’ti doğrusu. Çünkü rakibin en iyi oyuncusu, orta sahanın solunda oynayan Giannoulis. Yunan sol kanatla hem Marsilya hem de Newcastle ilgileniyor ve bu maçtan sonra fiyatını 1 milyon Euro daha artırdığı kesin! Giannoulis, ilk yarım saatte Lens’in kanadını otobana çevirdi. Maçın da fişini sol açık Tzolis’le beraber çok kısa sürede çekti maalesef.