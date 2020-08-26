Beşiktaş PAOK'a yenilince fatura Sergen Yalçın'a kesildi! Fiyasko hesap ver

Mehmet Demirkol: Eğer geçen sezonu bitiren takımla Beşiktaş sahada olsaydı 3-0 geriye düşse bile maçı çevirirdi. PAOK’u takip eden birisi de ‘geçen sezonki takım olsa maç tarihi farkla biterdi’ derdi. Hepsi bir yana, eğer zamanda geriye dönme şansı olsaydı Sergen Yalçın bu kadar değişen ve standardı sarsılan takımına geçen seneki ön alan oyununu değil deplasman stratejisini uygulatmayı tercih ederdi sanırım.