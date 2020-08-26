Bursa'da düğün sahibi ile piyaniste Kovid-19 cezası

BURSA'da bir sokak düğününde yaklaşık 30 kişiyi piste halay çekmeye çağıran piyanist ve düğün sahibine ceza yağdı.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan bir sokak düğününde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulmadığı gerekçesiyle iki kişiye para cezası kesildi.

"Oynamayan korona olsun inşallah"

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen hafta sonu Kemalpaşa Mahallesi'ndeki düğünde bir piyanistin, "Hadi herkes piste. Oynamayan korona olsun inşallah." diyerek katılanları oyuna davet ettiği iddiası üzerine çalışma başlattı.

6 bin 360 lira ceza

Davetin ardından yaklaşık 30 kişinin halay çektiği öne sürülen piyanist ile düğün sahibi hakkında toplam 6 bin 360 lira ceza uygulandığı öğrenildi.