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Muğla'da yaban domuzu nöbetinde eşini vurdu

Demirören Haber Ajansı

MUĞLA'da domuz nöbeti için tek başına tarlaya giden Ali Y.(70), eşinin bir süre sonra peşinden gelmesi üzerine çalılıklardan gelen sesi domuz sandı. Silahına davranan adam, eşini bacaklarından vurarak yaraladı.

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Çiftçi Ali Y., dün akşam Kavaklıdere'nin kırsal Çamlıbel Mahallesi Yukarımahalle mevkisindeki tarlasında, domuzların zarar vermemesi için nöbet tutmaya başladı. Ali Y., saat 21.00 sıralarında, tarladaki çalılığın arasından sesler gelmesi üzerine domuz zannedip, tüfeğini ateşledi. Daha sonra çalılıkların arasında bir kişinin acı içinde feryat ettiğini duyup, yanına giden Ali Y., eşi Zeliha Y.'yi (62) yaralı olarak buldu.

Eşinin haber vermesi üzerine gelen ambulansla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zeliha Y., tedaviye alındı.

"Geleceğinden haberim olmadığı için çalılıklardan ses gelince..."

Ali Y.'nin jandarmadaki ifadesinde, "Olay günü tarlaya domuz nöbetine gittim. Evden çıkmadan önce eşime gelip, gelmeyeceğini sordum. Evde kalmak istedi. Sonradan evde sıkılıp, yanıma gelmek istemiş. Geleceğinden haberim olmadığı için çalılıklardan ses gelince domuz sanıp, ateş ettim. Üzgünüm" dediği öğrenildi. Olayda, Zeliya Y.'nin şikayetçi olmadığı öğrenilirken, soruşturma başlatan jandarma Ali Y.'yi gözaltına aldı.

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