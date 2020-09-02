BIST 1.087
DOLAR 7,38
EURO 8,77
ALTIN 467,48
HABER /  GÜNCEL
ADV Kasten Orman Yakmanın Affı Yok

Hakkari Valiliği açıkladı! İl genelinde 15 gün boyunca eylem ve etkinlikler yasaklandı

Koronavirüsün yayılımını durdurmak amacıyle yeni tedbirler alınmaya devam ediyor. Bu kapsamda Hakkari'de 15 gün süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasaklandığı bildirildi.

Abone ol

Hakkari Valiliği, il genelinde 15 günlük süreyle toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yasakladığını duyurdu.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ve milletin bölünmez bütünlüğü, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, korana virüs salgınının yayılmasının önlenmesi, genel sağlığın korunması, meydana gelebilecek olası provokasyonların ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17 ve 19. Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesi hükümleri gereğince; valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, ilçeler, polis ve jandarma sorumluluk bölgelerinin tamamı) 3 Eylül 2020 tarihi saat 00.01’den 17 Eylül 2020 tarihi saat 23.59’a kadar 15 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda; miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, her türlü stant açma, konser, şenlik, meşale yakma, el ilanı/bildiri/broşür dağıtma, afiş/poster asma vb. türdeki her türlü eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır" denildi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Bursa’nın kalbi yarışmaya açılıyor tarihe damga vuracak
Ömer Çelik'ten ABD'ye tepki: Tümüyle yanlış karar
Mustafa Akıncı bu kez ters köşe yaptı! ABD'nin silah ambargosu kararına tepki
'Devletin içine yerleşin' diyen tarikat şeyhi Fatih Nurullah, 12 yaşındaki kızı istismardan tutuklandı
Tamer Akkal'dan skandal 'Demirtaş' paylaşımı: Selo iti enikleriyle görüşemiyormuş
2.5 yaşındaki Merve Bayrak'ın ön otopsi raporu! Midesinden çamur çıktı
ÖNCEKİ HABERLER
Piyasa değeri 350 bin lira! Kahramanmaraş'ta depo yapıp kapısına köpek bağlamış
Eski HDP Milletvekili Tuma Çelik’in yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebi reddedildi
Türk futbol tarihinin en değerli kulübü belli oldu
Ağrı'da karantina kuralına uymayan 15 kişiye 47 bin 250 lira ceza
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi'ye alternatif: Erhan Zahavi
İtiraf etti! Adana'da sosyal medyada tartıştığı arkadaşını vuran zanlı tutuklandı
Yorumlar